ЦИК Татарстана одобрил заявку на проведение референдума о строительстве МСЗ

ЦИК Татарстана передал в Госсовет республики ходатайство инициативной группы граждан о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). В ЦИКе посчитали, что ходатайство и приложенные к нему документы соответствуют требованиям федерального и регионального законодательства о референдуме.

Согласно закону, Госсовет Татарстана должен одобрить или не одобрить идею голосования (он проверяет вопрос, который выносится на плебисцит, на соответствие республиканскому закону «О референдуме РТ»). Затем избиркому предстоит зарегистрировать инициативную группу, которой за 30 дней необходимо будет собрать в поддержку референдума подписи 2% избирателей. Только после проверки подписей будет решаться вопрос о дате плебисцита. Ближайшее заседание парламента Татарстана планируется провести в июле.

Как сообщал «Ъ-Казань», в инициативную группу вошли 25 человек, в их числе участники движения «Против МСЗ. За раздельный сбор», представители партии «Яблоко» и движения «Голос». Они предложили вынести на плебисцит предложение, которое предусматривает обязательное проведение местных референдумов при принятии решения о размещении МСЗ, мусоросортировочных комплексах, экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, установок по обезвреживанию и полигонов для захоронения отходов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”