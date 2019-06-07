Региональная корпорация развития стала соучредителем фирмы «Ростовское карьероуправление»

АО «Ростовская корпорация развития» стала владельцем 25,1%-й доли в ООО «Ростовское карьероуправление» (РКУ), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 20 мая.

ООО «Ростовское карьероуправление» зарегистрировано в Ростове в 2016 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным учредителем с долей 74,9% является Алексей Голубев, ранее он владел фирмой на 100%. В прошлом господин Голубев был совладельцем нескольких юрлиц из Новочеркасска. Основным видом деятельности ООО «Ростовское карьероуправление» указана «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина». Из финансовой отчетности ООО следует, что хозяйственной деятельности фирма не вела.

АО «Ростовская корпорация развития» является структурой правительства Ростовской области. АО владеет долями в уставных капиталах нескольких юрлиц, в частности, ООО «Газпромрегионгаз Ростов-на-Дону» и ООО «Дельта». Как ранее писал “Ъ-Юг”, через «Дельту» корпорация рассчитывает реализовать проект по достройке шахты «Быстрянская 1-2» в Тацинском районе.

Вадим Водолазов