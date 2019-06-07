В Ростове присяжные признали бывшего майора ФСБ виновным в убийстве незнакомого мужчины

Суд присяжных в Ростове признал виновным бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова в убийстве незнакомого человека ножом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда.

По версии следствия, около 00:05 6 апреля 2018 года на поляне Азау Кабардино-Балкарской республики Павел Стерлягов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал незнакомого мужчину А., сидящего в салоне припаркованного на стоянке автомобиля, отвезти его с сослуживцем в район поляны Чегет. Мужчина отказался, тогда Стерлягов начал нецензурно выражаться и повторил требование в приказной форме. К месту происшествия подбежал водитель указанного автомобиля Б. и попытался пресечь конфликт. Бывший майор ФСБ разбил Б. кулаком губу и подбородок, занял бойцовскую стойку и стал приближаться, раскрыв складной нож и угрожая убийством. Б. стал убегать от Стерлигова, майор не смог догнать потерпевшего.

После этого Стерлягов бегом вернулся к месту продолжавшегося словесного конфликта своего сослуживца с А., и нанес А. десять ударов ножом. После совершения убийства Стерлягов скрылся с места происшествия.

Кристина Федичкина