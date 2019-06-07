В Ростове адвоката будут судить за организацию разбоя

Адвоката и ее супруга будут судить в Ростове за организацию разбойного нападения на пожилую женщину, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемые решили ограбить пенсионерку. Для этого адвокат представилась потерпевшей корреспондентом, желающим взять интервью об ее внуке-футболисте, и проникла в дом. Во время интервью злоумышленница подлила в чай хозяйки снотворное. Когда женщина уснула, подсудимая стала искать в квартире деньги и ценности, но домой неожиданно вернулся внук хозяйки и помешал злоумышленнице. Обвиняемых задержали, по их ходатайству с ними заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дело направили в Ворошиловский районный суд Ростова для рассмотрения.

Дарья Голякова