На организацию выборов в Госсовет Татарстана потратят 306 млн рублей

В Татарстане на организацию выборов в местный парламент из республиканского бюджета выделят 306 млн руб. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По словам господина Шагиахметов, более 75% (около 229,5 млн руб.) направят на зарплату 24 тыс. членов избиркомов. Остальные средства потратят на печать почти 2,9 млн бюллетеней и покупку канцелярских товаров.

Напомним, выборы депутатов в Госсовет шестого созыва назначены на 8 сентября. 8 июня начнется процесс выдвижения кандидатов. Парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — освобождены от сбора подписей для участия в выборах. Остальным партиям для выдвижения партийного списка необходимо предоставить в ЦИК 14,7 тыс. подписей избирателей, для выдвижения кандидатов в одномандатных округах — 1,8 тыс. подписей. Также 1,8 тыс. подписей предстоит собирать самовыдвиженцам.

“Ъ-Казань”