Стивен Сигал покрасил резной нижегородский наличник на ПМЭФ

Около 40 гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие в покраске деревянного резного наличника нижегородского объекта культурного наследия – дома №22 А по улице Новой. Среди них – актер и продюсер Стивен Сигал, журналист и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Участие в акции также приняли президент Российской академии наук Александр Сергеев, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, несколько глав регионов России и другие.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по окончании форума наличник отправят в Нижний Новгород и установят на том же здании. Оно было построено 170 лет назад и сейчас находится на реконструкции в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». В этом году планируется отремонтировать три деревянных жилых дома – №20, №22А по улице Новой и №16 по улице Короленко.

Анастасия Еремина