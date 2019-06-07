Представитель от партии евроскептиков не смог победить на довыборах в парламент Великобритании

Партии «Брексита», основанной в нынешнем году Найджелом Фараджем, не удалось получить первое место в британском парламенте в ходе внеочередных довыборов, которые состоялись в избирательном округе Питерборо в четверг, 6 июня. Несмотря на то что в ходе майских выборов в Европарламент евроскептики получили значительную поддержку и 29 мест, в Питерборо за их кандидата Майка Грина проголосовали 29% избирателей. Большинство — 31% голосов — были отданы кандидату от лейбористов Лизе Форбс.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин назвал результаты довыборов «невероятной победой политики надежды над политикой страха». Госпожа Форбс в своем заявлении после оглашения результатов отметила, что «тот факт, что Партию "Брексита" здесь, в Питерборо, отвергли, показывает: политика разделения не пройдет». Однако глава Партии «Брексита» Найджел Фарадж обратил внимание на то, что у его партии, созданной меньше двух месяцев назад, тоже внушительный результат. На третьем месте оказались консерваторы (21%), затем либеральные демократы (12%) и Партия зеленых (3%).

Алена Миклашевская