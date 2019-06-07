«Время мелких и средних банков заканчивается»

В каком направлении развивается банковский сектор в России? Что дает банкам участие в санационных процессах? Эти и другие вопросы экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов обсудил с председателем правления Альфа-банка Андреем Соколовым в специальной студии радиостанции на ПМЭФ.

— Вопрос общего характера о развитии банковской системы: в каком направлении мы движемся? Консолидация — это здоровый процесс, необходимый? Как бы вы охарактеризовали те тенденции и те ситуации, в которых принимает участие Альфа-банк? Что, с вашей точки зрения, было принципиально интересно в прошлом году и в первой половине текущего года?

— К сожалению, одна из основных тенденций – это дальнейшая консолидация банковской системы. Или огосударствление в рамках происходящих процессов, в том числе процессов санации через фонд. В некоторых сегментах банковского рынка уже доля государства — более 80%.

На самом деле речь идет о количестве клиентов, о количестве средств на счетах, о количестве поддержки государства. Мы — пятый банк в России по рейтингам и по объемам. Но наша доля в различных сегментах – от 3 до 5%. Мы, конечно, ставим себе задачу в течение трех лет вырасти до доли 8-9% за счет, прежде всего, органического роста, то есть за счет внутренних ресурсов.

— Законопроект, который в Минэкономразвития разрабатывают — это некое подспорье в том, чтобы госбанки все-таки не поглощали? Или это нереальный законопроект?

— Как сказал господин Костин, это закон против ВТБ, потому что единственный банк, который поглощает — это ВТБ, в последнее время он сделал три большие покупки. Я считаю, что этот закон, если бы его надо было принимать, то принимать раньше, потому что, откровенно говоря, уже в сложившейся ситуации рынка он мало чем поможет.

Поэтому я, в принципе, этот закон приветствую, но не считаю, что он окажет какое-то радикальное влияние на существующие процессы, потому что рынок уже более или менее сложился — уже есть крупнейшие государственные банки, несколько крупнейших частных, которые живут в этой ситуации уже достаточно большое количество лет, и есть большое количество мелких и средних игроков, чья участь, мне кажется, в общем, не завидна в ближайшее время. Процесс уменьшения количества банков будет продолжаться. Если в предыдущие годы это была, прежде всего, зачистка от недобросовестных игроков, что было необходимо сделать, потому что банковская система была сильно заражена всякими вирусами, то сейчас будет просто происходить в силу того, что конкуренция настолько высока, инвестиции в цифровой бизнес настолько велики, что это могут себе позволить только крупные банки. Поэтому для мелких и средних банков, к сожалению, время заканчивается, процесс консолидации и уменьшения количества банков будет продолжаться. Это объективная реальность — она ни плохая, ни хорошая.

— Кстати, Альфа-банк санирует «Балтийский», насколько я понимаю? Процесс закончился?

— В мае этого года банк «Балтийский» прекратил существование путем поглощения Альфа-банком, то есть как юридического лица его больше не существует. Все клиенты «Балтийского» переведены в Альфа-банк, все активы и пассивы тоже.

— На основе своего опыта, так сказать, разбора завалов в этой ситуации — что, с вашей точки зрения, самое важное и интересное? Помогает государство в этом смысле?

— Мы участвовали в двух санациях. Первая санация — это был банк «Северная казна» в Екатеринбурге, один из крупнейших игроков тогда на рынке. И сейчас вот вторая. Оба проекта для нас были успешными. Мы закончили с тем результатом, на который рассчитывали. В частности, банк «Балтийский» — мы перевели более 60% всех клиентов, которые там были, и перевели более 70% средств, которые были на счетах клиентов и в бизнесе, и считаем этот проект успешным, полезным для банка, потому что мы существенно расширили свое присутствие в северо-западном регионе. Так же, как и с помощью «Северной казны» мы существенно расширили свое присутствие на Урале. Вот это, конечно, огромный плюс. Мы дополнительно открыли 41 отделение на северо-западе, вошли даже в некоторые регионы, где нас до этого не было — Карелия, Псков, Великий Новгород. Но это задача очень непростая.

— Вам удалось решить все проблемы этого банка?

— Мы решили все проблемы с банковским бизнесом, который был, в общем, работающим, часть работающую, хорошую часть, опытную, забрали себе, и клиентов хороших, и разбираемся с акционерами. Мы умеем разбираться, мы имеем на рынке репутацию достаточно серьезную.

— По каким направлениям вы видите перспективы развития Альфа-банка, где можно занять большую долю? Все-таки есть же ниши, где можно опережать госбанки.

— Мы не нишевый банк, мы большой универсальный банк.

— Все-таки оттеснять госбанки потихоньку?

— На самом деле мы этим и занимаемся. У нас, в принципе, 20-процентный рост в прошлом году. Мы планируем в этом году 15-процентный рост по всем направлениям. Это наша задача. В прошлом году был достаточно удачный год, мы росли на 20%. Каким мы видим себя стратегически? Прежде всего, это развитие мобильного банка — 70% наших клиентов имеют смартфоны, из них около 40% пользуются мобильным банком. Это очень большие цифры, одни из самых больших в отрасли. И мы идем к тому, чтобы нам не нужен был паспорт, не нужно было ничего, нужен был только мобильный телефон, чтобы можно было ежедневно общаться с банком. И наш клиент — это, прежде всего, клиент со смартфоном.

Мы провели недавно исследование: больше 60% наших клиентов хотят, чтобы у нас были физические отделения.

— То есть они все-таки хотят контактировать непосредственно с человеком?

— Да, с человеком.