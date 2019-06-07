«Мы плотно работаем с предприятиями, которые готовы строить и развиваться в Москве»

Высокотехнологичные компании заинтересовались инвестициями в московскую промышленность. Как заявил в интервью «Коммерсантъ FM», руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, компания «Нова Продукт» подписала в рамках ПМЭФ-2019 крупный инвестиционный контракт со столичным правительством и вложит 700 млн руб. в строительство завода здорового питания. Зачем городу специальные инвестиционные контракты? И какие преимущества получают инвесторы? Эти и другие вопросы с Александром Прохоровым обсудил ведущий Марат Кашин.

— Поговорим про специальный инвестиционный контракт и начнем с того, что я спрошу вас, что это такое. Давайте расскажем тем, кто, может быть, этого не знает.

— Специальный инвестиционный контракт — это специальный инструмент промышленной политики, который представляет собой соглашение между инвестором и публичным партнером, то есть в данном случае городом Москвой, при котором инвестор берет на себя определенные обязательства по инвестированию по средней заработной плате и по выручке, а город берет на себя обязательства по налоговой базе в том, что она будет стабильной и льготной. Так, например, мы Москве приняли для себя, что полностью отменяем региональную часть налога на прибыль: у нас будет обнулен налог на имущество, и практически на 100% будут обнулены земельные платежи.

— Мы уже начали с вами обсуждать преференции, которые получают такие инвесторы. Означает ли это, что уже очередь выстроилась из желающих заполучить такой индивидуальный контракт?

— Мы очень плотно работаем с предприятиями, которые готовы строить и развиваться в Москве, поскольку город имеет определенные конкурентные преимущества по сравнению даже со своими соседями. Конечно, основное конкурентное преимущество Москвы — это высококвалифицированные кадры и рынок сбыта. У нас рынок сбыта, если мне не изменяет память, составляет более 10 трлн руб., поэтому несомненно компании хотят развиваться и производить в Москве.

— Есть какие-то примеры, которые можно сейчас уже привести и рассказать, где территориально располагаются новые производственные, промышленные площадки в этом новом статусе? Как это выглядит?

— Самый свежий пример — это подписание специального инвестиционного контракта с компанией AAT — это совместная компания АО «ЗИЛ» и японской крупнейшей промышленной компании, которая производит комплектующие для машин Renault. Мы подписали с компанией AAT специнвестконтракт, по которому компания взяла на себя обязательство инвестировать 1,2 млрд руб. в строительство нового производства на территории Москвы, а мы, в свою очередь, снизили налоги для этой компании.

Второй инвестиционный контракт, который подписан, это контракт с компанией «НоваПродукт». Это вообще новый для нас сегмент, потому что компания, несмотря на то, что вроде как не будет гигантом промышленности, а будет всего лишь строить завод по производству здорового питания, инвестирует почти 700 млн руб. в площадку, и по нашим московским критериям она проходит на получение налоговых льгот. А поскольку мы все-таки понимаем, что поддерживаем очень значимые и высокотехнологичные отрасли, а там будет именно высокотехнологичная отрасль, то правительство Москвы приняло решение поддержать эту компанию и заключить специнвестконтракт.

— Компании, которые желают получить такой контракт, получают преференции от города и, соответственно, берут на себя какие-то обязательства. Какие-то правила игры существуют, что происходит, если эти правила не выполняются? Какие последствия бывают для таких компаний?

— В таком случае город обязан выйти к компании с требованием вернуть все сэкономленные налоги.

— Даже так?

— Конечно.

— То есть это очень большой риск заходить в эти преференции?

— Конечно, точно так же, как и мы, компании берут на себя обязательства, которые надо выполнять. Поэтому это соглашение двух субъектов, и оно не подлежит спору. Мы все-таки стараемся каждое действующее предприятие — а в Москве работают 650 крупных предприятий, и на них почти 700 тыс. человек трудится, и каждое новое из них, которое приходит в Москву и развивается, мы стараемся в ручном режиме вести и контролировать. То есть, по сути дела, мерить температуру, что происходит, и всегда находимся на связи и с руководителями предприятий, и если есть какие-то проблемы, есть риск невыполнения своих обязательств предприятием, то мы помогаем и отслеживаем это.