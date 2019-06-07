10 июня, понедельник
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Lexus намерен развивать гибридные автомобили

Компания Lexus планирует уделять внимание развитию гибридных автомобилей, сообщает Autocar.

«На данный момент наиболее оптимальным типом мотора является гибридная силовая установка, — пояснил глава британского подразделения японской марки Эван Шепард. — Это более практично, чем чисто бензиновый или дизельный двигатель. На электромобили не рассчитана современная городская инфраструктура».

Напомним, в настоящее время в линейке Lexus представлены модели с двигателями внутреннего сгорания и гибридными моторами.

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