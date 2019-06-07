Удмуртия улучшила позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата

По итогам 2018 года Удмуртия заняла 29-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По итогам 2017 года республика занимала 43-е место.

Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив в рамках ПМЭФ-2019. При его составлении учитывались показатели эффективности оказания государственных услуг для бизнеса, оценка работы институтов и механизмов для бизнеса, уровень инфраструктуры для инвестиционной деятельности, а также уровень развития и поддержки МСП.

Лидерами рейтинга стали Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. Калужская область поднялась сразу на девять позиций с 13 места, а Тюменская область потеряла лидерство — по итогам 2017 года она была лидером рейтинга.