На Кубани жителя края осудили за расстрел людей в Казанской станице

Краснодарский краевой суд признал виновным 29-летнего жителя Кавказского района Магомедрасула Абдулмеджидова в расстреле людей в станице Казанской. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по региону и краевой прокуратуры.

Как установил суд, 29 марта 2017 года Абдулмеджидов в Казанской станице поссорился на дороге с другим водителем по поводу небезопасной манеры вождения. На следующий день, 30 марта, после 22:00 он пришел в бильярдный клуб для решения конфликта, однако оппонент вместе с друзьями избил его, причинив легкий вред здоровью. После этого мужчина вышел из заведения и сел в припаркованную рядом «Ладу Калину», в котором его ожидали двое знакомых, которые передали ему автомат Калашникова.

Желая отомстить за свое избиение, Абдулмеджидов дважды проезжая на автомобиле мимо бильярдной, через открытое окно выстрелил не менее 20 раз в группу мужчин, находящихся у входа, в том числе и не причастных к конфликту. В результате 21-летний молодой человек был убит на месте, 34 и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Кроме того, пятеро мужчин также получили ранения, однако смогли спастись, спрятавшись за укрытие.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п.п.«а, е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п.«а, е» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд назначил ему 24 года колонии строгого режима.

Кристина Федичкина