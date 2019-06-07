В Краснодаре начался суд над сотрудниками больницы РЖД, обвиняемыми в смерти пациентки

Прикубанский суд Краснодара провел первое слушание по уголовному делу в отношении группы сотрудников окружной клинической больницы ОАО «РЖД», обвиняемых в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть пациентки (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщается на сайте суда. В ходе первого заседания было оглашено обвинительное заключение, а потерпевшая, дочь умершей женщины, передала судье иск о взыскании морального вреда на 80 млн руб.

Как сообщил “Ъ-Юг” адвокат Сергей Филимонов, представляющий в процессе потерпевшую, медики не признают свою вину и настаивают на том, что лечение проходило правильно, а причиной резкого ухудшения состояния и смерти пациентки стал ее преклонный возраст (81 год) и слабое здоровье. Жительница станицы Ленинградской в июне 2016 года обратилась в больницу ОАО «РЖД» за оказанием платной услуги – операции на суставе. В ходе подготовки к операции «медсестра допустила технический дефект проведения манипуляций, повредив внутренние органы пациентки. В течение трех дней руководство и медработники не принимали меры по диагностированию, а также допустили грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса, что привело к смерти женщины», – сообщили в СКР. По версии медиков, причиной гнойно-воспалительного процесса у пожилой пациентки стала непроходимость кишечника, возникшая из-за длительного нахождения в лежачем положении после травмы сустава.

Анна Перова, Краснодар