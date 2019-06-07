Экс-главу поселка в Челябинской области приговорили к условному сроку за махинации с землей

Сосновский районный суд признал бывшего главу Алишевского сельского поселения Раиля Габитова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в с 2012-го по 2016 год Раиль Габитов выдавал заинтересованным лицам поддельные справки о наличии у них прав собственности на земельные участки на территории Алишевского сельского поселения. На основании этих документов люди оформляли землю в собственность. Таким образом Раиль Габитов незаконно передал 48 земельных участков, кадастровая стоимость которых составила более 6 млн руб.