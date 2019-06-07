В Кировском районе Самары стартовали работы по замене 2,5 км теплосетей на ул. Ташкентской на участке от ул. Стара-Загора до Московского шоссе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

На данном участке энергетики собираются переложить коммуникации с увеличением диаметра с 600 до 800 мм. Это позволит улучшить гидравлические режимы работы теплосетей Кировского района, что улучшит качество отопления и горячего водоснабжения потребителей тепла. Увеличение диаметра коммуникаций также позволит подключать к централизованному теплоснабжению новых потребителей.

В январе 2019 года на ул. Ташкентской произошла крупная коммунальная авария, которая на двое суток оставила без тепла более 60 тыс. человек. Из-за повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм, которое произошло 22 января на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора, без отопления и горячей воды остались около 500 домов в Кировском, Промышленном и Октябрьском районах. При подаче тепла после проведения ремонта в четверг, 23 января, возник новый порыв на трубопроводе на улице Ташкентской.

Андрей Сазонов