Свердловская область расширит сотрудничество с «Роскосмосом»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве. Договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме 7 июля.

Соглашение подразумевает совместное развитие и сохранение высокотехнологичного производства на Среднем Урале. В частности, выполнение договоренностей позволит развивать предприятия корпорации на территории Свердловской области — научно-исследовательский институт машиностроения в Нижней Салде и «НПО Автоматики» в Екатеринбурге. Кроме того, в регионе планируется наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, а также локализации производства узлов и комплектующих и использование систем ГЛОНАСС и сервисов, реализуемых в проекте «Цифровая Земля», сообщили в департаменте информполитики.

По словам Дмитрия Рогозина, создаваемые корпорацией сервисы «должны стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций регионов». По его словам, разработки повысят качество жизни населения. «Постараемся внедрить их в максимально короткие сроки на территории всей России»,— заявил глава «Роскосмоса». Евгений Куйвашев уверен, что соглашение «позволит сделать шаг в цифровое будущее».

Ирина Пичурина