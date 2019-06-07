В Челябинской области определен подрядчик по капремонту Главпочтамта за 410 млн рублей

Определен победитель электронного аукциона по капитальному ремонту здания челябинского Главпочтамта на улице Кирова, где планируется разместить Седьмой кассационный суд. Контракт будет заключен с единственным участником закупки – ООО «АльфаСтрой» (принадлежит депутату челябинской гордумы Олегу Иванову). Компания будет исполнять условия контракта по начальной (максимальной) цене в 409,9 млн руб.

Согласно конкурсной документации, «АльфаСтрой» должен до 31 декабря 2019 года обновить в здании все инженерные коммуникации, отремонтировать полы и потолки, установить лифты, новые двери и пожарную сигнализацию. Необходимо сделать в здании перепланировку, изменить кабинетную систему, отреставрировать дверные проемы. Также подрядчик должен провести отделочные работы.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», правительство Челябинской области осенью прошлого года выкупило здание Главпочтамта у ПАО «Ростелеком» за 397 млн руб. После капремонта в помещении разместится Седьмой кассационный суд.