Водителей попросили приглядеться к переезду Сейчас о том, что автомобилистов призвали остановиться до переезда.

6 июня прошёл день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Сотрудники Горьковской железной дороги совместно с госавтоинспекторами организовали акцию, чтобы еще раз напомнить водителям правила движения по переездам. К примеру, переезд на проспекте Циолковского - самый оживленный и напряженный в Нижнем Новгороде. Каждые сутки его пересекают более 10-ти тысяч автомобилей, - сообщил замначальника ГЖД по территориальному управлению Александр Власов:

По статистике, основная причина аварий на переездах - человеческий фактор. За 2018-й год на Горьковской железной дороге выявлено свыше полутора тысяч нарушений водителями правил движения по переездам. В 20 дорожно-транспортных происшествиях погибли 9 человек. Более двух третей переездов в Нижегородской области - неохраняемые. Безопасность на них зависит, прежде всего, от водителей автотранспорта, отметил начальник сектора безопасности на объектах транспортной инфраструктуры министерства автомобильных дорог Александр Васин:

Всего Горьковской железной дороге принадлежат 256 переездов на территории Нижегородской области. Из них 44 расположены в черте Нижнего Новгорода. На большинстве из них в этом году планируется замена асфальтового покрытия для повышения уровня безопасности.