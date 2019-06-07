На выборах в Госсовет Татарстана не будет веб-камер на избирательных участках

В Татарстане на выборах в Госсовет не будет камер видеонаблюдения на избирательных участках. Веб-камеры установят лишь в зданиях территориальных комиссий. Об этом заявил председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов, отвечая на вопрос “Ъ-Казань”.

Господин Шагиахметов пояснил, что установка веб-камер «достаточно дорогая штука». «Что касается обеспечения контроля на участковых комиссиях, то живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства»,— сказал глава избиркома.

Видеонаблюдение на избирательных участках впервые применялось в 2012 году на выборах президента России. В 2014 году на выборах в Госсовет веб-камеры не устанавливались. В 2016 года во время выборов в Госдуму под видеонаблюдением были только избирательные участки Казани.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”