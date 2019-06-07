В Зеленодольске спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

В Зеленодольске 11 июня спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия», вооруженный ракетным комплексом «Калибр-НК». Это судно станет восьмым в серии проекта 21631 (шифр — «Буян-М») , строящегося в Татарстане с 2010 года на заводе имени Максима Горького, сообщает ТАСС.

Малые ракетные корабли класса «река море» использует Военно-морской флот России для охраны экономической зоны государства, однако во время кампании в Сирии судна Каспийского и Средиземного моря проекта «Буян-М» также использовались для удара по целям в Сирии. Корабль способен находится в режиме автономного плавания до десяти суток, дальность плавания на 12 узлах составляет 2,5 тыс. миль. Экипаж одного корабля — 52 человека.

Сейчас в составе ВМФ находятся головной «Град Свияжск» , серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». В Зеленодольске планируется построить еще четыре корабля, два из которых уже находятся на начальном этапе производства.

“Ъ-Казань”