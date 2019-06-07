КамАЗ и китайская компания Weichai вложат 760 млн руб. в производство индустриальных двигателей

КамАЗ и китайская компания Weichai PowerCo. к 2020 году откроют совместное предприятие по производству индустриальных двигателей (мощность от 520 до 2 тыс. кВт) на базе ПАО «Тутаевский моторный завод» («дочка» КамАЗа) в Ярославской области. Объем заявленных инвестиций составил 760 млн руб., сообщается на сайте российского автопроизводителя.

На СП будет создано 50 новых рабочих мест. Серийное производство планируют начать к середине следующего года. Ожидается, что продукция будет востребована во многих отраслях, в частности, в судостроении и локомотивостроении, для создания дизельных и газовых электрогенераторов, а также большегрузной спецтехники.

Напомним, в январе этого года через госкомпанию «Связьинвестнефтехим» правительство Татарстана приобрело у «Ростеха» 2,8% акций КамАЗ.

“Ъ-Казань”