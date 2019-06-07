На Ставрополье завод задолжал работникам 8 млн рублей

В Ставропольском крае завели уголовное дело о невыплате заработной платы работникам АО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» (АО «СМЭЗ») (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным следствия, руководство предприятия не платило 24 работникам около двух лет. За это время завод задолжал по зарплате более 8 млн руб. Ведется следствие.

По данным сайта kartoteka.ru, АО «СМЭЗ» было учреждено в декабре 2012 года с основным видом «производство рафинированных растительных масел и их фракций». Компанию признали банкротом в июне прошлого года.

Дарья Голякова