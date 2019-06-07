Суд рассматривает дело предполагаемого пособника председателя правления Экопромбанка

В Ленинском райсуде Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Фирсова. Он обвиняется в пособничестве бывшему председателю правления Экопромбанка Андрею Туеву в растрате более 249 млн руб., а также легализации 35 млн руб. Об этом сообщает 59.ru. Как считает следствие, подконтрольное господину Фирсову ООО «Рейс» участвовало в схеме предоставления ООО «Пермгражданстрой» заведомо невозвратного кредита. При этом в качестве вознаграждения он получил 35 млн руб. Затем эти деньги были выведены по фиктивным договорам оказания транспортных услуг на ООО «Уралтранспорт», ООО «Сатурнтрансавто» и ООО «Веста». В этом следствие усмотрело легализацию средств, добытых преступным путем.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Экопромбанка 18 августа 2014 года. Кредиторская задолженность организации оценивается более чем в 6 млрд руб. Экс-председатель правления Андрей Туев был объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и задержан на Кипре. Бывший владелец Экопромбанка Владимир Нелюбин осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца колонии общего режима.