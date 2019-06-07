Банкротам с хорошей репутацией в ЕС дадут второй шанс

Европейский совет в четверг, 6 июня, одобрил предложенные Еврокомиссией новые правила, в соответствии с которыми обанкротившимся, но заслужившим хорошую репутацию компаниям будут давать второй шанс. Кроме того, жизнеспособные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, получат возможность начать предупредительную реструктуризацию на ранних стадиях, чтобы избежать банкротства.

Среди основных элементов новых правил — создание механизма предупредительной реструктуризации, облегчение процедуры такой реструктуризации с возможным назначением специалиста, который поможет с ее проведением, возможность в некоторых случаях обратиться к процедуре полного погашения долга. «Общая цель директивы — снижение наиболее существенных барьеров для свободного движения капитала, проистекающих из различий в правилах разных стран-участниц по реструктуризации и банкротству, и повышение в ЕС культуры спасения, основанной на принципе второго шанса»,— говорится в заявлении Европейского совета.

Яна Рождественская