В малых городах Урала с начала лета вырос мобильный трафик

В малых населенных пунктах Свердловской области с начала лета зафиксирован рост голосового и интернет-трафика, сообщают в пресс-службе ПАО «МТС». Наибольшее увеличение компания отмечает в поселке Таватуй, там за первую неделю июня рост составил 40% в сравнении с последней неделей мая. Также значительную динамику — 10-25% оператор отметил в Верхней Салде, Сысерти, и Заречном. При этом, добавили в пресс-службе, летом рост трафика в малых городах не зависит от дней недели, тогда как в «холодные» сезоны он повышается только в выходные.

Рост трафика в компании связывают с началом детской оздоровительной кампании: наибольший рост отмечается в районах сосредоточения детских лагерей и турбаз. «Конечно, отправляя своих детей в лагерь или к бабушке в деревню, родители надеются, что они в каникулы отложат свои гаджеты, предпочтя им более активные развлечения. Но, статистика — вещь неумолимая. Число регистрируемых в сети абонентских устройств в летние месяцы в ряде районов Свердловской области в разы превышает количество постоянно живущего там населения»,— констатирует директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.