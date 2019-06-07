Движение грузовиков в Самарской области ограничат в начале июля

Ограничение движения большегрузов будет введено с 5 июля в Самарской области на участке трассы М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки. Об этом сообщает Федеральное управление автодорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Поволжуправтодор»).

«С 5 июля 2019 года транспорту с общей массой свыше 3,5 т и габаритными параметрами по ширине более 3,4 м запретят проезжать участок автомобильной дороги М-5 “Урал” в Самарской области от Сызрани до Зеленовки (с 890 по 981 км)»,– говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00 (MSK+1) еженедельно по пятницам и воскресеньям.

Георгий Портнов