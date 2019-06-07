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Сотрудников администрации Сургута будут кормить школьными обедами

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) с 1 июля сотрудников администрации будут кормить обедами комбината школьного питания. В мэрии пояснили, что таким способом власти планируют сэкономить 7 млн руб.

Деньги планируется сэкономить за счет сокращения расходов на содержание столовых, выплату зарплаты персоналу, закупку сырья и оборудования. Теперь все издержки будет нести предприятие, рассказали в пресс-службе. Ранее за организацию обедов для работников мэрии отвечал персонал хозяйственно-эксплуатационного управления.

По словам главы города Вадима Шувалова, это позволит контролировать качество питания в школах, так как меню для сотрудников мэрии и школьников будет одинаковым.

Артем Гирш, Екатеринбург


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