Кировская область планирует нарастить экспорт промтоваров до $969 млн в 2019 году

10 июня, понедельник
К концу 2019 года Кировская область рассчитывает увеличить экспорт промышленных товаров на 15% до $969 млн. Об этом стало известно в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как рассказал глава региона Игорь Васильев ТАСС, это должно произойти за счет увеличения поставок продукции химической промышленности, лесопромышленного комплекса и металлургического производства.
Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Кировской области, к 2024 году в регионе планируется удвоить экспорт с $900 млн до $1,8 млрд.