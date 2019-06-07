Кировская область планирует нарастить экспорт промтоваров до $969 млн в 2019 году

К концу 2019 года Кировская область рассчитывает увеличить экспорт промышленных товаров на 15% до $969 млн. Об этом стало известно в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказал глава региона Игорь Васильев ТАСС, это должно произойти за счет увеличения поставок продукции химической промышленности, лесопромышленного комплекса и металлургического производства.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Кировской области, к 2024 году в регионе планируется удвоить экспорт с $900 млн до $1,8 млрд.

Анастасия Еремина