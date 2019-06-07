Дополнительные выборы депутатов Самарской губернской думы состоятся 8 сентября

Дополнительные выборы депутатов Самарской губернской думы по двум избирательным округам состоятся 8 сентября 2019 года. Об этом в пятницу сообщили в облизбиркоме, объявив о начале избирательной кампании.

На дополнительных выборах депутатов регионального парламента по Безымянскому одномандатному округу №11 и Приволжскому одномандатному округу №19 имеют право проголосовать более 178 тыс. человек. В единый день голосования еще пройдут выборы в городскую думу Новокуйбышевска, дополнительные выборы в совет депутатов Кировского, Октябрьского, Самарского и Советского районов Самары, а также дополнительные выборы собраний представителей 26 сельских поселений.

Все кандидаты в депутаты могут подать документы в облизбирком с 7 июня 2019 года.

Андрей Сазонов