Фонд реформирования ЖКХ выделил средства на модернизацию очистных сооружений Подпорожья

В рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение о предоставлении средств финансовой поддержки.

Область получила авансовый платеж в размере 65 млн руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры Подпорожья, а всего на эти цели будет предоставлено 215 млн руб. 143 млн рублей на модернизацию направит ГУП «Водоканал Ленинградской области». Старт реконструкции планируется в 2019 году, пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию — 2021 год.

По словам господина Дрозденко, проект модернизации является пилотным. Для разработки инвестпрограмм по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории еще 10 районов региона подготовлены технические задания.