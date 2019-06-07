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Имущество дорожной организации арестовали из-за долгов по налогам

Прокурор Пугачевского района Саратовской области санкционировал арест ООО «Пугачевская ДорПМК», которое, как выяснилось в ходе проверки, не уплачивает в срок налоги.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, задолженность компании составляет более 2 млн руб., при этом на балансе предприятия есть имущество, средства от продажи которого были бы достаточны для погашения долга.

По данным kartoteka.ru, ООО «Пугачевская ДорПМК» занимается строительством дорог и принадлежит его генеральному директору Сергею Голубеву. Убыток компании за 2017 год составил 495 тыс. руб.

Сергей Петунин


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