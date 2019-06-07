Земсобрание Большесосновского района проголосовало за отставку главы

Депутаты земского собрания Большесосновского района на внеочередном заседании приняли решение об отставке главы района Вячеслава Буркова. Это решение поддержали 11 народных избранников, против выступил один депутат. Исполняющим обязанности главы назначен депутат земсобрания Владимир Тресков.

При принятии решения депутаты руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Земцы проголосовали также за выплату главе района компенсации в размере трехкратного месячного заработка. Отметим, что присутствовавший на заседании и. о. прокурора Большесосновского района предупредил депутатов, что они нарушают процедуру принятия решения об удалении главы в отставку.

Отметим, что, согласно уставу Большесосновского муниципального района, земсобрание может принять решение об отставке главы на основании неудовлетворительной оценки ежегодного отчета руководителя муниципалитета перед представительным органом, данной два раза подряд. Однако в данный момент у Вячеслава Буркова нет ни одного «неуда».

Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» решение об удалении главы в отставку может быть принято, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа. Но такое решение должно приниматься с учетом мнения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (в данном случае — губернатора Пермского края). Ранее группа депутатов земсобрания направила губернатору Пермского края Максиму Решетникову письмо с просьбой отправить главу района Вячеслава Буркова в отставку. Обращение подписали 10 из 16 депутатов. По информации источника “Ъ-Прикамье”, отзыва на эту инициативу от губернатора не поступало.

Вячеслав Бурков заявил “Ъ-Прикамье”, что намерен обратиться в суд, чтобы оспорить решение об отставке. «Считаю это решение нелегитимным, так как была нарушена процедура»,— добавил господин Бурков.