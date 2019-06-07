АФК «Система» покупает долю в курганском «Синтезе» у Marathon Group

Акционерная финансовая корпорация «Система» Владимира Евтушенкова купит у Marathon Group доли в курганской фармацевтической компании «Синтез» и ставропольской «Биоком». Обязывающая документация подписана сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба корпорации. Закрыть сделку планируется в течение трех месяцев, после получения одобрения ФАС и выполнения иных условий. Цена сделки не разглашается.

В дальнейшем «Синтез» и «Биоком» могут войти в состав Alium – объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе фармацевтического предприятия «Оболенское» и «Биннофарма». Ожидается, что после интеграции Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. По словам президента АФК «Система» Андрея Дубовскова, возможность приобретения компаний «Синтез» и «Биоком» является инвестиционно привлекательной для корпорации. «Эти компании имеют устойчивые рыночные позиции. Кроме того, мы видим прекрасные возможности по реализации синергетических эффектов при их объединении с фармацевтическим предприятием «Оболенское» и «Биннофарм»,– говорит господин Дубовсков.

ОАО «Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий „Синтез”» – это совместное предприятие Marathon Group и АО «Национальная имуннобиологическая компания» («Нацимбио», входит в Ростех). По данным «СПАРК-Интерфакс», «Нацимбио» владеет 32,38% доли уставного капитала предприятия, Marathon Group – 46,51%.