Пострадавшие в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» оставили на усмотрение суда выбор наказания для подсудимых

Потерпевшие, допрошенные сегодня в Заводском районном суде по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», оставили на усмотрение суда выбор наказания для подсудимых. Игорь Востриков, потерявший во время трагедии жену, трех детей и сестру, потребовал максимально строгого приговора для гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой и начальника пожарного расчета Сергея Генина.

Господин Востриков пояснил, что Юлия Богданова была обязана исправить все нарушения техники безопасности в ТРЦ. Также он потребовал, если вина подсудимых будет доказана, строгого наказания для бывшей главы компании-арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок, экс-техдиректора фирмы Георгия Соболева, директора ООО «Системный интегратор Игоря Полозиненко и сотрудника этой компании Александра Никитина. Наказание для сотрудника ЧОП «Центр защиты» Сергея Антюшина Игорь Востриков оставил на усмотрение суда. 10 июня суд планирует допросить еще несколько потерпевших.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. 16 мая Заводский райсуд Кемерово приступил к рассмотрению первого уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят семь человек. В деятельности Юлии Богдановой, Георгия Соболева и Надежды Судденок следователи нашли признаки ОПГ. Начальник пожарного расчета Сергей Генин обвиняется в халатности, а Игорю Полозиненко, Александру Никитину и Сергею Антюшину инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности.

Нина Обелюнас