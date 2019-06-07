Фонд развития моногородов профинансирует работы на заводе в Кумертау

ООО «Элеватор» (входит в челябинский холдинг «Сигма»), которое запустило в Кумертау маслоэкстракционный завод стоимостью около 3,3 млрд руб., на Петербургском международном экономическом форуме подписало с Фондом развития моногородов (входит в структуру Внешэкономбанка) соглашение о предоставлении на семь лет беспроцентного займа в размере 250 млн руб. На эти средства, сообщает «Интерфакс», компания планирует приобрести сушильное оборудование и провести строительно-монтажные работы на элеваторном комплексе. Общая стоимость проекта — 330 млн руб.

ООО «Элеватор» производит и реализует растительное масло и продукты переработки подсолнечника на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Олег Вахитов