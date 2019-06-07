Пермский край поднялся сразу на 22 пункта в инвестиционном рейтинге субъектов РФ

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось традиционное представление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Пермский край поднялся с 47-й на 25-ю позицию. Напомним, в прошлом году край поднялся на пять позиций в рейтинге.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что по итогам прошлого нацрейтинга краевые власти выявили «проблемные точки» и сделали акцент на повышении позиций по тем направлениям, по которым Пермский край находится в группах ниже среднего. В частности, были обозначены показатели, требующие особого внимания: получение разрешений на строительство и подключение к сетям, лицензирование и контрольно-надзорная деятельность, консультационные и образовательные услуги субъектам малого предпринимательства, рабочие места в бизнес-инкубаторах и технопарках.

«Мы понимаем, что „секрет успеха“ кроется в проведении планомерной комплексной работы по выстраиванию диалога между бизнесом и властью. В этой связи особую роль играет вовлеченность представителей бизнеса, общественных и деловых объединений в деятельность Совета, профильных рабочих групп, стратегических сессий, оперативных совещаний. Представители органов власти Пермского края также открыты для диалога в социальных сетях. За 2018 год мы постарались включить в эту работу всех региональных экспертов в рамках целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и большинство потенциальных респондентов в рамках Национального рейтинга»,— резюмировал губернатор, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.