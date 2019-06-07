«Инвесторы берут свое»

Инвесторы научились пользоваться «санкционными окнами» — игроки финансового рынка отмечают, что деньги в российский бизнес вливаются, несмотря на внешние ограничения. Насколько сейчас востребованы продукты и услуги инвестбанка? Эту тему экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов обсудил с заместителем председателя правления МКБ Олегом Боруновым в выездной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Если говорить об условиях и ситуации, которая сложилась в российском банковском бизнесе, в инвестиционном бизнесе, то первое, что в прошлом году называли — санкции, угрозы санкций, как реагировать финансовым институтам и жить в этих условиях. Сейчас слово «санкции» на пятом или шестом месте. Эта тема ушла, как вы думаете?

— Вы знаете, тема существует, но, с другой стороны, реакция на санкции стала менее резкой.

— Почему? Ведь все-таки законопроекты лежат... Это ощущение или это уже какой-то инсайт внутри финансового сообщества, внутри банков, что ничего страшного не произойдет?

— Вы знаете, во-первых, 2018 год показал, что рынок научился жить в период окон, когда санкционная риторика снижается, клиенты уходили на рынок, делали новые сделки, привлекали финансирование на локальном рынке. И с другой стороны, в текущем формате все-таки эти законопроекты не являются каким-то жестким ограничением на привлечение капитала. Мы с начала года видим достаточно большой спрос иностранных инвесторов на российские активы.

— Удивительная, конечно, история. Я торгую на рынке с 1996 года, но наблюдаю впервые: цены на 20% упали приблизительно, западные рынки тоже были в коматозе, у нас рекордные размещения на ОФЗ и на исторических максимумах индекс Московской биржи. Что-то происходит невероятное. Мы вообще не обращаем внимания на целевую конъюнктуру. Это нерезиденты или это все-таки внутренние инвесторы, которые все потянулись на наш рынок?

— Может быть, здесь совместный спрос. Есть большой спрос нерезидентов, причем есть спрос на длинные бумаги. С начала года мы видим такой спрос, он не прекращается. С другой стороны, есть и внутренний спрос, который соскучился по спокойной обстановке, поэтому пока у нас некоторое затишье с точки зрения санкционной риторики, инвесторы берут свое.

— Значит, зарубежные инвесторы уверены, что ничего не случится?

— Хотелось бы в это тоже верить.

— Розничный инвестор потянулся в рынок — новые технологии, новые возможности для манипулирования или торговли появились. Что главное в этом процессе? Скорость принятия решений или возможность доступа розничного клиента к инструментам финансового рынка?

— Во-первых, конечно, частные инвесторы стали более грамотны с точки зрения того, во что инвестировать, как инвестировать. С другой стороны, есть доступный инструментарий, чтобы выйти на эти рынки и замещать депозит, получать более высокую доходность.

— То есть снижение процентной ставки по депозитам — главная причина того, что они пошли в акции, какие-то более сложные инструменты?

— В том числе. Рынок был в состоянии низкой ликвидности, и акции, например, не росли. В этом году мы видим достаточно взрывной спрос по отдельным эмитентам. Повышение дивидендной доходности по многим бумагам тоже играет позитивную роль, потому что сейчас многие качественные эмитенты предлагают двузначные доходности, по сравнению с депозитами.

— Как будет развиваться в этом году, в следующем, по каким направлениям инвестиционный бизнес? И как себя ваш банк будет позиционировать в этом бизнесе? Какие у вас приоритеты по направлениям?

— Мы в своей стратегии исходим от клиентского запроса. Даже на полях форума по результатам проведенных встреч видим, что есть запросы очень интересные на разные продукты. В этом году мы видим активное размещение на евробондах. Очень хотелось бы верить, что, по сравнению с затишьем в 2018 году, рынок первичных и вторичных размещений тоже нас сможет порадовать новыми именами и качественными размещениями.