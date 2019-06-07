Губернатор Прикамья и председатель совета директоров ПАО «ММК» обсудили развитие Лысьвенского метзавода

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым планы развития ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» на ближайшие годы, перспективы загрузки предприятия новыми заказами, а также ход реализации регионального специального инвестиционного контракта (СПИК).

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на встрече было отмечено, что после вхождения в декабре 2017 года в состав группы ПАО «ММК» ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» в 2018 году выпустило 248,5 тыс. тонн готовой продукции (16,1 млрд руб.), что в 2,3 раза больше уровня 2017 года, план на 2019 год — 300 тыс. тонн, загрузка предприятия близка к максимальной. На предприятии в 2019 году будет продолжена модернизация основного производства, например строительство химкоутеров на основных агрегатах. «ММК-ЛМЗ» с 2015 года реализует и первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт, согласно которому предприятие построило и запустило в эксплуатацию уникальный агрегат по нанесению декоративного полимерного покрытия SteelArt, а также создало более 400 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в рамках реализации СПИКа составил 2,5 млрд руб.

Пермский край, в свою очередь, предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество и землю. Срок действия контракта – 2021 год. Сумма налоговых льгот, полученных на 1 января 2019 года благодаря реализации СПИКа — 35,7 млн руб. Кроме того, Максим Решетников обсудил с Виктором Рашниковым реализацию второй очереди инвестиционного проекта и предложил расширить взаимодействие ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» с региональными предприятиями-поставщиками продукции и услуг в области промышленной кооперации.

В рамках промышленной кооперации с предприятиями Пермского края группа «ММК» закупает оборудование и комплектующие, лакокрасочную продукцию, а также продукцию химического производства. Наиболее крупными поставщиками являются: ООО «Камский кабель», ООО «Кабельный завод Кабэкс», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», ООО «Соликамский завод десульфураторов».