«Газпром» вложит средства в расширение яхтенного порта «Геркулес»

Яхтенный порт «Геркулес» будет расширен до 1 тыс. стояночных мест, рассказал “Ъ-СПб” президент СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров.

«Это будет яхт-клуб со всей спортивной, клубной инфраструктурой, марина»,— пояснил он.

Точный бюджет проекта господин Любомиров не уточнил, но отметил, что он обойдется в несколько миллиардов рублей. Инвестором проекта, по его словам, выступит ПАО «Газпром». Строительство яхтенной инфраструктуры началось в прошлом году и должно завершиться в 2020 году.

По словам Владимира Любомирова, порт также планируется связать пассажирским сообщением с центром города. «Рядом с портом находится самое высокое здание Европы (Лахта-центр — “Ъ-СПб”), и проект может быть интересен туристам»,— подчеркнул он.

Константин Куркин