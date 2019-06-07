«Сбербанк управление активами» намерен купить ТРЦ «Жемчужная Плаза»

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк, SRV и SIIC подписали соглашение о намерениях продать торговый комплекс «Жемчужная Плаза». Сделка будет закрыта до конца августа.

Как сообщили в пресс-служба банка, документ подписали Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк, Илпо Коккила, председатель Совета директоров концерна SRV и Сюй Юли и вице-президент «Шанхайской индустриальной инвестиционной компании».

Напомним, что торгово – развлекательный комплекс был открыт шесть лет назад. Расположен на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Торговый комплекс войдет в состав «Сбербанк управление активами».