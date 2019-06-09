«Рецепты лимонадов потрясают воображение разнообразием вкусов»

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина — о том, какие лимонады можно попробовать этим летом в Москве.

Продолжаем освежать себя сезонными летними напитками: сегодня на очереди лимонады. Трудно поверить, но когда-то в прейскуранте московских ресторанов был лишь один лимонад под называнием «Буратино», и, кажется, еще «Дюшес». А сегодня ни одна летняя веранда Москвы не мыслит своего меню без пяти-десяти авторских лимонадов, в которых самым причудливым образом сочетаются ягоды, цитрусовые, овощи, свежие пряные травы, калпис и, конечно же, вода (с газом или без) и лед.

Рецепты лимонадов нынешнего сезона потрясают воображение разнообразием вкусов и причудливостью ингредиентов. Для примера, в «Киану» в этом году манго сочетают с персиком, бузиной и сливками, лимонный фреш — с щавелем и чаем матча, а дыню — с пюре мачта, соевым молоком и джемом алоэ. Лимонад на основе ананасовой газированной воды дополняют корицей и сиропом васаби.

Разумеется, не меньшей популярностью пользуются летом и лимонады «с градусом» — коктейли семейства Fizz из крепкого алкоголя, сока цитрусовых и газированной воды. В Москве физзы смешивают не только из цитрусовых, но и из земляники, барбариса и даже ревеня. Последним твистом прославился еще прошлым летом бар «Вода». К семейству алкогольных лимонадов можно отнести и коктейли семейства «сауэр» — на основе алкоголя, сахара, лимонного сока, воды и льда. Не случайно «саэур» означает «кислый», а ведь именно эту будоражащую кислинку в сочетании с освежающим льдом мы ценим в летних напитках больше всего.