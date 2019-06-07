«Потенциальные покупатели решили понаблюдать за рынком» Светлана Бардина — о том, какое влияние оказывает переход отрасли на эскроу-счета

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, как меняются потребительские настроения в свете перехода отрасли на эскроу-счета.

До введения новых правил на рынке недвижимости осталось меньше месяца. И проведение реформы, предусматривающей переход строительной отрасли на использование эскроу-счетов в расчетах с дольщиками, значимо повлияло на потребительские настроения. Согласно опросу АН «Бон Тон», около четверти потенциальных покупателей готовы приобрести квартиры в ближайшее время, пока основной объем новостроек еще реализуется по старым правилам.

Главной особенностью реформы является переформатирование экономики проектов. В рамках эскроу-счетов застройщики не получают доступа к денежным средствам дольщиков, оплачивающих покупку жилья. На смену данному источнику финансирования приходит кредитование, что увеличивает нагрузку на застройщика. С точки зрения потребителей, данная схема рассматривается как более надежный вариант, но не исключено, что он станет и более дорогим в процессе приобретения квартиры в новостройке. В результате появляется стимул для активного выбора предложений в тех новостройках, которые сейчас представлены на рынке и реализуются по старой схеме. Согласно данным аналитиков, такой вариант выбрали порядка 24% опрошенных.

Еще около 16% участников опроса приобретают квартиры в новостройке, без учета проводимой реформы долевого строительстве. В приоритете — житейская ситуация, которая побуждает заниматься решением жилищных вопросов сейчас.

При этом порядка 9% потенциальных покупателей нацелены на минимизацию рисков, поэтому решение ими принято в пользу эскроу-счетов. Несмотря на наличие минусов, в том числе возможные проблемы совместимости внедряемого механизма и ипотечного кредитования, данный подход гарантирует возвратность денежных средств, внесенных на эскроу-счета.

Но значительная часть опрошенных — а точнее 51% — проголосовали в пользу тайм-аута. Потенциальные покупатели решили понаблюдать за рынком.