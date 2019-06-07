Большинство банковских гарантий в рамках воронежских госзакупок выдается до 100 тыс. рублей

В 2018 году более 80% банковских гарантий в рамках госзакупок в Воронежской области было выдано на сумму до 100 тыс. руб. Это следует из данных онлайн-сервиса Fintender.ru (подконтролен Совкомбанку). В прошлом году на гарантии на сумму до 100 тыс. руб. пришлось 81% от всех выданных гарантий, а в 2017 году их доля составляла 87%. Меньше всего гарантий выдается на сумму свыше 10 млн руб. — их доля не превышает 1%. Для исследования использовалась собственная статистика сервиса и данные с портала госзакупок (в рамках 44-ФЗ), а также информация о гарантиях, выданных Совкомбанком. «По данным корпорации МСП, объем госзакупок у этого сегмента бизнеса за два года вырос более чем вдвое — с 1,51 трлн руб. в 2016 году до 3,25 трлн руб. в 2018 году»,— отмечает директор по продуктам и технологиям корпоративного блока Совкомбанка Светлана Смирнова.

Олег Мухин