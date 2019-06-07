Auchan объяснил получение иска от «Авиапарка»

Иск АО «ТВК "Авиапарк"», которое управляет одноименным торговым центром в Москве, к ООО «Ашан» (российская структура сети Auchan) относится к периоду до открытия гипермакета в 2014 году. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Авиапарк», где Auchan арендует свыше 18 тыс. кв. м, обратился в арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с «Ашана» более 110 млн руб. в конце мая. Иск связан с действием предварительного договора между «Ашаном» и ТВК «Авиапарк», который прекратил действие в 2015 году, так как после сдачи объекта был подписан долгосрочный договор аренды, сообщил представитель торговой сети. Он подчеркнул, что на данный момент у Auchan нет задолженности по арендной плате перед «Авиапарком».

Гендиректор Auchan в России Франсуа Реми заявил “Ъ”, что у Auchan никогда не было и нет планов уходить из России. По его словам, российский рынок — третий по объему для компании в мире: на данный момент работает 305 магазинов в 115 городах. В скором времени Auchan также презентует новую стратегию развития бизнеса, пообещал топ-менеджер.

Подробнее об иске — в публикации “Ъ” «В Auchan зачастили арендодатели».