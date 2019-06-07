MSD Animal Health может наладить производство вакцин для животных в Кировской области

Американский производитель вакцин для животных MSD Animal Health и кировский завод «Нанолек» (биофармацевтическая компания, акционеры – «Роснано» и «Эпидбиомед») подписали меморандум о намерениях сотрудничества, сообщает пресс-служба Кировской области. Компании изучают возможность совместной работы над производством в регионе вакцин для лечения и профилактики болезней в животноводстве.

Подписание меморандума направлено на расширение спектра предоставляемых инновационных технологий американского производителя в России, заявил генеральный директор MSD Animal Health в России и странах СНГ Артем Кондрашов.

MSD Animal Health – ветеринарное подразделение международной фармацевтической компании MSD, говорится на официальном сайте российского представительства компании. Портфель продуктов и услуг включает вакцины, фармацевтические и другие препараты для ветеринарного применения в птицеводстве, свиноводстве, для крупного рогатого скота и мелких домашних животных. Товары компании продаются в России более 20 лет.

Анастасия Еремина