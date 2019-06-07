«Гавана по-прежнему прекрасна, колоритна и удивительна»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков — о том, какой след оставляет в душе столица Острова свободы.

Сегодня возвращаемся в Гавану, столицу Кубы, именинницу, которой в этом году исполняется 500 лет. Этим городом восхищалось множество великих людей. Интересно, но со времени их признаний в любви Гаване столица Острова свободы почти не изменилась: она по-прежнему прекрасна, колоритна и удивительна. И, конечно, посетить ее именно в этом, юбилейном году, особенный праздник для любого туриста.

Однажды давно в разговоре с последней женой Хемингуэя — Мэри Уэлш — я услышал от нее: «Конечно, он был человеком мира, вселенной, но Куба, Гавана, занимали особое место в его сердце. Он бесконечно тосковал по ним, когда уже не мог туда вернуться».

Удивительно, но примерно те же слова о Кубе говорили и Фрэнк Синатра, и Юрий Гагарин, и Грэм Грин и многие другие известные личности. Но только Хемингуэю удалось поразительно точно описать даже ароматы Кубы: запах муки, хранящейся на складах Старой Гаваны, только что открытых ящиков с фруктами, запахи океана, рома, жареного кофе и табака.

Вы и сегодня можете раствориться в этой непередаваемой атмосфере, среди колоритных улочек, Chevrolet и Plymouth 1950-х годов, мраморных колон, которых в Гаване больше, чем в любом другом городе мира. И, конечно, в море улыбок, музыки, танцев, которые останутся в памяти на всю жизнь…

Вот вам совсем маленький, но, думаю, очень полезный совет: большинство авиарейсов во многие страны Латинской Америки и на другие острова Карибского бассейна приземляются на Кубе. Пересадка. Так вот, распланируйте свой маршрут грамотно, чтобы не сидеть часами в накопителе аэропорта, а посетить Гавану и окрестные пляжи на день, лучше два. И тогда я уверен, вы вернетесь сюда еще не раз, что сделаю и я, как обычно, по пятницам.