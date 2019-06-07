Трое бывших сотрудников полиции Бердска предстанут перед судом за хищение иномарки задержанного

На рассмотрение горсуда Бердска (Новосибирская область) направлено дело в отношении трех бывших сотрудников полиции – экс-начальника следственного отдела МВД Бердска и двух бывших оперуполномоченных по борьбе с наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении СК, которому поручили расследовать это дело.

По данным источников «Ъ-Сибирь», полицейские выкупили по низкой цене у задержанного наркодилера Mitsubishi Outlander. Наркосбытчику они сообщили, что его новая иномарка стоимостью около 1,5 млн руб. все равно будет арестована. Изъятое имущество обычно идет в счет уплаты штрафа (по статье УК РФ о сбыте наркотиков он может достигать 1 млн руб.) или обращается в доход государства. За автомобиль, говорится в деле, полицейские предложили 400 тыс. руб. Машина была оформлена на подставное лицо. В последующем кроссовер приобрел перекупщик, давший за нее 970 тыс. руб. «Комиссионные» в размере 570 тыс. руб., по версии следствия, предполагаемые сообщники поделили.

По материалам новосибирского УФСБ в отношении полицейских возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Во время следствия обвиняемые были уволены из органов за совершение порочащего проступка.

Илья Николаев