Подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки мостов в Петербурге

В связи с проведением репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге временно изменится график разводки мостов через Неву. В частности, в ночь с 8 на 9 июня на 15 минут будет продлена вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Таким образом, Дворцовый мост разведут с 01:10 до 2:50 и с 03:10 до 05:10. Благовещенский мост, в свою очередь, будет недоступен для автомобилистов с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:15.

Остальные мосты через Неву будут разводиться по графику, уточнили в «Мостотресте».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Алые паруса – 2019» пройдут в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.