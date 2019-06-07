В Екатеринбурге награждены лауреаты премии «Неистовый Виссарион»

В Екатеринбурге прошла церемония награждения Всероссийской литературно-критической премиии «Неистовый Виссарион». Лауреатами стали Ольга Балла, Мария Галина, Елена Макеенко и Ирина Роднянская. Мероприятие проходило в рамках Уральского культурного форума в библиотеке Белинского.

Премия «Неистовый Виссарион» прошла впервые. Она возникла по инициативе библиотеки Белинского. Премию присуждают российским авторам «за значительные достижения и творческую активность в области критики, обращенной к современной отечественной литературе ХХI века». Главный денежный приз — 70 тыс руб.

В состав жюри вошли: критик, литературовед Леонид Быков, писатель и журналист из Владивостока Василий Авченко, издатель, культуртрегер из Челябинска Марина Волкова и писатель и публицист из Москвы Эргали Гер.

Екатерина Аверина