Земсобрание Гайнского района поддержало реорганизацию в муниципальный округ

Депутаты Гайнского муниципального района Коми-округа поддержали реорганизацию в муниципальный округ. По информации “Ъ-Прикамье”, решение было принято единогласно. Отметим, что это уже пятый район Коми-округа, принявший решение об объединении поселений в единый округ. Ранее аналогичные решения были приняты земскими собраниями Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского и Юрлинского районов. Эти инициативы, скорее всего, будут рассмотрены на июньском заседании Законодательного собрания Пермского края.

Земское собрание Косинского муниципального района, входящего в состав Коми-округа, пока не может принять решение о преобразовании из-за отсутствия кворума. Ранее от мандатов отказались 8 из 15 депутатов земсобрания. Довыборы депутатов представительного органа состоятся 16 июня.